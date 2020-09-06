6ix9ine Runner, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon dolu bir mobl oyundur.

Karşınıza çıkan engellerin içinden geçip bölümleri tamamlama üzerine kurulu bir oyun olan 6ix9ine Runner oyununda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Müzikli bir oyun deneyimi sunan oyunda keyifli bir oyun atmosferi yer almakta. Kolay oynanışı ve kontrol mekanikleriyle ön plana çıkan 6ix9ine Runner oyunu telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun olarak nitelendirebileceğim 6ix9ine Runner oyununu kaçırnayın derim.

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