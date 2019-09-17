Mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan 911 Operator DEMO ile heyecanlı anlar yaşamaya hazır olun. Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan ve iki farklı platformda oldukça geniş kitleler tarafından oynanan 911 Operator DEMO ile acil çağrı merkezini yöneteceğiz. Gerçek dünyadan esinlenilen 50 farklı diyalog ile oyunculara sürükleyici bir deneyim sunacak olan yapım ücretsiz yapısı ile beklentileri karşılamaya devam ediyor.

Oyun içerisinde dünyanın dört bir yanında olan acil durumlara müdehale edecek, 140’dan fazla rapor oluşturacak, kariyer modu eşliğinde benzersiz şehirleri de görme fırsatı elde edeceğiz. 911 operatörü olarak görev alacağımız yapımda bize gelen acil çağrılara cevap verecek, ekipleri yönlendirecek, görevleri başarabilmek için ter dökeceğiz.