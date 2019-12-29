Farklı alanda yüzlerce ilginç soruyla karşılaşabileceğiniz ve genel kültür bilginizi geliştirerek eğlenceli anlar geçireceğiniz 94 Degrees, mobil platformda Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak hizmet veren bilgi verici bir oyundur.

İlginç soruları ve sürükleyici özelliği ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, farklı zorluk derecelerine sahip yüzlerce soruya cevap vererek bilgilerinizi tazelemek ve daha önce hiç duymadığınız ilginç verilere ulaşmaktır.

Oyunda ülkelerin bulundukları konumdan tutun, hayvanların özelliklerine varana kadar sayısız soruyla karşılaşabilir ve genel kültürünüzü geliştirebilirsiniz. Eğitici özelliği ve bağımlılık yapıcı bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Google’ın logosundaki renkler, kartalın maksimum hızı, Özgürlük Anıtı’nın bulunduğu şehir, Çin’in konumu, su aygırının ortalama ağırlığı ve daha aklınıza gelebilecek yüzlerce alanda sayısız soruyla karşı karşıya gelebilirsiniz.

Eğlencelik bilgi oyunları kategorisinde kendine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen 94 Degrees, ilginç bir oyun olarak öne çıkıyor.