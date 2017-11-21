A+ Gallery uygulamasıyla Android cihazlarınızda gelişmiş bir fotoğraf galerisi uygulamasına sahip olabilirsiniz.

Gelişmiş özelliklere sahip bir galeri uygulaması olan A+ Gallery, standart galeri uygulamalarına göre sunduğu geniş özelliklerle öne çıkıyor. Modern ve sade bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulama, birçok işleminizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmenizi sağlıyor. Fotoğraflarınızı çektiğiniz yere ve tarihe göre organize edebilme özelliğine sahip olan uygulamada, düzenli bir fotoğraf albümü için kendiniz de klasörler oluşturabilirsiniz.

SD kartınız için de desten veren A+ Gallery ile Facebook, Amazon Cloud Drive ve Dropbox gibi bulut depolama servislerindeki fotoğraflarınıza erişebilmeniz de mümkün. Fotoğraflarınızı daha kolay bulabilmeniz için tarih, konum ve fotoğraf rengine göre arama fonksiyonu sunan A+ Gallery uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri