Termometre uygulamasını kullanarak bulunduğunuz ortamın sıcaklığını ölçebiliyorsunuz.

Volkan Yılmaz - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Termometre uygulaması ile Android cihazlarınızdan ortam sıcaklığını ölçebilirsiniz. Android akıllı telefonunuzu adeta bir termometreye dönüştürecek olan uygulama ücretsiz olarak indirilip kullanılıyor.

Akıllı telefonlarınızın sensörlerini kullanarak oda sıcaklığını ölçen Termometre uygulaması , ±2 derece gibi bir hata payıyla ortam sıcaklığını ölçüyor. Herhangi bir özel izin gerektirmeyen Termometre uygulamasında sıcaklık birimini Santigrat veya Fahrenheit cinsinden görüntüleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda, gerçek zamanlı pil sıcaklığı ölçümlerini de sizlere sunan Termometre uygulamasında en iyi sonuçları almak için cihazınızı sıcak ve soğuk nesnelerden uzakta tutmanız gerekiyor.

Sıcaklığın doğru ölçülebilmesi için cihazınızın bir süre boşta bırakılmasını tavsiye eden geliştiriciler, ortam sıcaklığının daha doğru ölçüleceğini belirtmişler. Bunun nedeni ise, telefonunuzda çalışan uygulamaların sıcaklığı artırması ve haliyle ölçülen sıcaklığın da çok farklı çıkabilmesi. İç ve dış mekan sıcaklığı, nem oranı ve pil sıcaklığı gibi ölçümleri sizlere sunan Termometre uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.