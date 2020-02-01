Cesur bir kahraman rolünü üstlenerek kulede hapsedilmiş prensesi kurtarmak için macera dolu bir serüvene atılacağınız ve zorlu görevler üstlenerek prensese ulaşacağınız A Hero And A Garden, mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız benzersiz bir oyundur.

Basit ama eğlenceli grafik tasarımı ve keyif verici görevleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, görsellerden ve diyaloglardan yola çıkarak kulede tutsak edilen prensesi kurtarmak ve çıkış yolunu bularak oyunu tamamlamaktır. Cesur bir şekilde kuledeki prensese ulaşmak için planlar yapmalı ve çeşitli engelleri aşarak prensese ulaşmalısınız. Oyun basit çizimlerden oluşan sürükleyici bir görsel romandan ibarettir. Görsellerden yola çıkarak size verilen görevleri tamamlamalı ve prensesi kurtararak yolunuza devam etmelisiniz.

Mobil oyunlar arasında simülasyon kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine açılan A Hero And A Garden, oldukça geniş bir oyuncu grubu tarafından tercih edilen kaliteli bir yapımdır.