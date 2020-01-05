Terk edilmiş madenlerden kaçmak için esrarengiz bir yolculuğa çıkacağınız ve birbirinden zorlu bulmacalarla karşılaşarak doğru yolu bulmak için mücadele edeceğiniz Abandoned Mine, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan kolaylıkla erişeceğiniz ve bağımlısı olacağınız sürükleyici bir oyun olarak öne çıkıyor.

Bulmaca oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, çeşitli ipuçlarını barındıran düşündürücü bulmacaları çözerek çıkış yolunun izini sürmek ve esrarengiz mekanlarda gezinerek gizli nesnelerin yerlerini tespit etmektir.

Oyunun amacı, terk edilmiş bir maden ocağında çıkışa ulaşmak için çeşitli bulmacalar çözmek ve ipuçlarına ulaşmak için kayıp objeleri bulmaktır. Macera dolu bir serüvene atılarak madenden kaçmak için zorlu görevler üstlenecek ve düşündürücü bulmacalar çözeceksiniz.

Madendeki nesneleri inceleyerek işe yarar bir şeyler bulmak için çaba gösterecek ve çıkış yolunun hangi yönde olduğunu bularak yolunuza devam edeceksiniz. Zorlu bulmacalar ve eşleştirmelerden oluşan Abandoned Mine ile sıra dışı bir deneyim sizleri bekliyor.