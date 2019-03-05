Mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan AdVenture Communist, sürükleyici özelliği sayesinde uzun süre sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.

Anlaşılır menü tasarımı ve etkileyici grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, bir buton yardımıyla sürekli olarak patates toplamak ve olabildiğince fazla kaynak elde etmektir. Üretim araçlarını geliştirerek güçlü bir yapı kurabilir ve yeni görevler üstlenebilirsiniz. Ayrıca oyunda sadece patates değil, mermi, asker çadırı, silah ve daha birçok askeri malzeme de üretebilirsiniz. Basit kontrolü ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunculara farklı bir deneyim sunan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden AdVenture Communist, Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan sıra dışı bir oyun olarak dikkat çekiyor. Her geçen gün daha fazla oyun severin ilgisini çeken bu oyun ile sizde eğlenceli anlar yaşayabilir ve stres atarak kafanızı rahatlatabilirsiniz.