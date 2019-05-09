Onlarca farklı araba, silah ve karakter arasından istediklerinizi seçerek macera dolu bir yolculuğa çıkabileceğiniz ve parkurlardaki engelleri aşarak altın toplayabileceğiniz Adventure Racing, mobil alanda yarış oyunları arasında yer alan sıra dışı bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, yarış arabanızı seçerek zorlu parkurlarda ilerlemek ve engellerden kurtularak yol üstünde bulunan elmas ve altınları toplamaktır. Her arabada farklı özellikler ve savaş aletleri bulunmaktadır. Yarışları kazanarak arabanızı ve karakterinizi özelleştirebilirsiniz. Karakterinizin kıyafetinden kullandığı silaha kadar her ayrıntısını kendiniz düzenleyebilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ile maceraya doyabileceğiniz eğlenceli bir yarış oyunu sizleri bekliyor.

Oyunda tank, motosiklet, taksi, cip ve daha onlarca farklı araç yer almaktadır. Ayrıca karakterinizin eline alabileceğiniz balyoz, silah ve balta gibi birçok ölümcül savaş aleti bulunmaktadır. Yarışları kazanarak puan toplayabilir ve yeni araçların kilidini açabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve oyunculara ücretsiz olarak hizmet veren Adventure Racing, kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.

