Agoda uygulaması ile en uygun otel fiyatlarını Android cihazlarınızdan kolayca bulabilirsiniz.

1.4 milyondan fazla otel, hostel ve villa gibi tesislere ulaşabileceğiniz Agoda uygulaması, ihtiyaçlarınız doğrultusunda kullanabileceğiniz arama filtreleri de sunuyor. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, haritalar ve misafir yorumlarına da ulaşabileceğiniz uygulamada bütçenize uygun otellere anında ulaşabilirsiniz.

Rezervasyon yaptırdığınızda otel fişlerinizi cihazınıza kaydetme imkanı da sunan Agoda uygulamasında, yakınınızdaki tesisleri bulabilmeniz de mümkün. Üyelere özel kampanya ve fırsatları yakalayarak birçok indirimden faydalanabileceğiniz uygulama, arkadaşlarınızı ve sevdiklerinizi mutlu edebilmeniz için hediye kartı satın alabilmenizi de sağlıyor. Çoklu dil ve para birimi desteği de sunan uygulamayı ücretsiz olarak indirebilir, avantajlı fiyatlarla otel rezervasyonu yapabilirsiniz.

Uygulama özellikleri