AIO Launcher, Android cihazlarınıza yepyeni bir görünüm kazandıran başarılı bir launcher uygulaması olarak öne çıkıyor.

Android cihazlarınızın klasik görünümünden sıkıldıysanız, yeni özellikler ve tasarıma sahip bir launcher arıyorsanız AIO Launcher uygulamasını mutlaka kullanmanızı öneriyoruz. Sunduğu özelliklerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran AIO Launcher uygulamasını yüklediğinizde belirli uygulamalar için istenen izinleri onaylamanız gerekiyor. Telefonunuzda ihtiyaç duyabileceğiniz bilgileri düzenli bir şekilde sizlere sunan uygulamada hava durumu, sistem monitörü, son uygulamalar, son aramalar ve SMS’ler gibi tek bir ekran üzerinden takip edebiliyorsunuz.

Hızlı arama özelliği de sunan uygulamada son haberlere ulaşabilir, döviz kurları ve Bitcoin fiyatlarını da takip edebilirsiniz. Çeşitli tema seçeneklerine de sahip olan AIO Launcher uygulaması, alışılagelmiş launcher uygulamalarını kullanmak istemeyenlerin tercih edebileceği bir uygulama diyebiliriz.

Uygulama özellikleri