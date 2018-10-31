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Air Combat Pilot: WW2 Pacific 1.1.0 (Android)
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Air Combat Pilot: WW2 Pacific

1.1.0
Android
Air Combat Pilot: WW2 Pacific
ÜCRETSİZ
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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Uçak savaşı Pasifik'te karışıyor ve zafere giden yol senden geçiyor.

Savaş, Pasifik'te karışıyor ve havanın emri, zafere giden yoldan geçiyor. Bu inanılmaz Dünya Savaşı 2'nin en güçlü uçaklarını alın ve askeri güçlere günlerini gösterin. Pek çok ülkeye karşı savaşacağınız bu oyunda eğitmenlerden yüksek performanslı savaşçılara kadar klasik uçakta ustalaşın.

WW2'den en ikonik Amerikan uçaklarında savaşı gerçekleştirin. Manevra içerisinde olan kabiliyetli T-6 Texan'ı eğitin ve güçlü F4F Hellcat ve F4U Corsair'e pilotluk etme hakkı kazanın. Oyundaki gerçekçi fiziği, basit kontrolle birleştirerek, “uçuş hissi” yaratın ve düşmana ateş etmeyi öğrenin.

Hızınızı ve yıkıcı gücünü en üst düzeye çıkarmak için yüzlerce yükseltmeyi toplayın. Motorlar, zırhlar, silahlar, roketler, bombalar ve torpidolar, her biri birden çok yükseltme seviyesine sahip olan kampanya süresince oyunculara verilecektir.

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