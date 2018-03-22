AIR Launcher uygulaması, Android cihazlar için sunulan son derece hızlı, akıllı ve şık bir launcher uygulaması olarak öne çıkıyor.

Android cihazlarınızın standart arayüzünü beğenmiyorsanız ya da daha gelişmiş bir launcher kullanmak istiyorsanız, AIR Launcher uygulamasını sizlere tanıtalım. Pek çok ücretsiz tema ve 3D duvar kağıdı sunan AIR Launcher uygulamasında ana ekranınızı özelleştirebilmeniz için simge paketleri, geçiş efektleri ve emojiler gibi özellikler de yer alıyor.

Akıllı telefonunuzu hızlandıran ve akıllı bir launcher deneyimi sunan AIR Launcher uygulamasında, kişiselleştirme seçeneklerinin yanında verimlilik adına da faydalı araçlar bulunuyor. Telefon hızlandırma, gereksiz dosya temizleme, pil tasarrufu ve uygulama gizleme gibi araçlara da ulaşabileceğiniz AIR Launcher uygulamasını ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Uygulama özellikleri