Fliqlo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 5.80 MB
- Üretici zwh.tec
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Fliqlo ile Android akıllı telefonunuza farklı bir görünüm kazandırabilirsiniz.
Zwh Tec tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformlarında yayınlanan Fliqlo kullanıcıların akıllı telefonlarını adeta bir masaüstü saate çeviriyor. Mobil uygulamalar arasında araçlar kategorisinde yer alan başarılı uygulama Google Play üzerinde epey beğenildi ve kullanıcılar tarafından sevildi. Oldukça basit ve sade bir yapıya sahip olan Fliqlo odaklanmaya da yardımcı oluyor.
Her iki mobil platformda ücretsiz olarak yayınlanan Fliqlo, büyük bir dijital saat olma özelliğine sahip. Kullanıcıların odaklanmasına da yardımcı olan uygulama, akıllı telefon ve tabletlere de farklı bir görünüm kazandırıyor.
Fliqlo APK Özellikleri
- Güzel tasarım,
- Basit kullanım,
- Ücretsiz yapı,
- Dijital saat,
- Apple saati,
Kullanıcılara akıllı telefon ve tabletlerini adeta bir masa üstü dijital saate çevirme fırsatı veren Fliqlo günümüz de 100 binden fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor. Ücretsiz olması ve şık tasarımı ile saat uygulamaları arasında üst sıralarda yer alan ücretsiz uygulama, pürüzsüz çevirme animasyonu ile beğenileri kazanmaya devam ediyor. Her kesimden kullanıcı tarafından kolaylıkla kullanılabilen uygulama ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.
Fliqlo APK İndir
Dileyen Android kullanıcıları uygulamayı ücretsiz olarak Google Play üzerinden indirilebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirler.
Fliqlo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.90 MB
- Üretici zwh.tec
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iOS için yayınlanan Fliqlo uygulaması, çevirmeli bir saat olarak ekranda şık bir görünüm sunuyor.
Akıllı telefonunuzu masaüstü bir saate dönüştürmek ister misiniz? Tamamen ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan Fliqlo akıllı telefonunuzu bir dijital masa saatine dönüştürüyor. Sade ve şık tasarımı ile beğenileri toplamayı başaran uygulama akıllı telefonlara farklı bir özellik katıyor.
Android ve iOS tablet ve telefonunuzu tam ekran bir dijital saate dönüştüren Fliqlo, Zwh.tec tarafından geliştirildi ve ücretsiz olarak yayınlandı. Mobil platformda araçlar arasında yer alan uygulama her geçen gün kitlesini artırmaya devam ediyor.
Fliqlo Özellikleri
- Tam ekran kullanım,
- Ücretsiz,
- Farklı saat türleri,
- Sade ve kullanışlı arayüz,
- Saat animasyonu,
100 binden fazla Android kullanıcısına sahip olan Fliqlo, iOS platformunda da epey geniş bir kitleye hizmet veriyor. Kullanıcılara tam ekran bir masa saati sunan uygulama, şık tasarımı ile hem Android hem de iOS platformlarıyla tam uyumlu çalışıyor. Günümüzde hem tablet hem de telefonlar da rahatlıkla kullanılabilen uygulama düzenli olarak güncellemeler almaya devam ediyor. Aldığı güncellemeler ile daha da optimize edilen uygulama, yeni özellikler de almaya devam ediyor.
Fliqlo İndir
100 binden fazla kullanıcıca ev sahipliği yapan Fliqlo, Google Play ve App Store üzerinde ücretsiz olarak yer alıyor. Dileyen kullanıcılar uygulamayı indirip kullanmaya başlayabilirler.