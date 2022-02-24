Fliqlo ile Android akıllı telefonunuza farklı bir görünüm kazandırabilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 48 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Zwh Tec tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformlarında yayınlanan Fliqlo kullanıcıların akıllı telefonlarını adeta bir masaüstü saate çeviriyor. Mobil uygulamalar arasında araçlar kategorisinde yer alan başarılı uygulama Google Play üzerinde epey beğenildi ve kullanıcılar tarafından sevildi. Oldukça basit ve sade bir yapıya sahip olan Fliqlo odaklanmaya da yardımcı oluyor.

Her iki mobil platformda ücretsiz olarak yayınlanan Fliqlo, büyük bir dijital saat olma özelliğine sahip. Kullanıcıların odaklanmasına da yardımcı olan uygulama, akıllı telefon ve tabletlere de farklı bir görünüm kazandırıyor.

Fliqlo APK Özellikleri

Güzel tasarım,

Basit kullanım,

Ücretsiz yapı,

Dijital saat,

Apple saati,

Kullanıcılara akıllı telefon ve tabletlerini adeta bir masa üstü dijital saate çevirme fırsatı veren Fliqlo günümüz de 100 binden fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor. Ücretsiz olması ve şık tasarımı ile saat uygulamaları arasında üst sıralarda yer alan ücretsiz uygulama, pürüzsüz çevirme animasyonu ile beğenileri kazanmaya devam ediyor. Her kesimden kullanıcı tarafından kolaylıkla kullanılabilen uygulama ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.

Fliqlo APK İndir

Dileyen Android kullanıcıları uygulamayı ücretsiz olarak Google Play üzerinden indirilebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirler.