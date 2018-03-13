AirBattery, Apple Bluetooth kulaklık kullanan Android telefon kullanıcıları için şarj göstergesi uygulaması. Airpods, BeatsX, Powerbeats3, Beats Solo3 gibi Apple’ın Bluetooth kulaklıklarıyla uyumlu en iyi pil takip uygulaması diyebilirim.

Apple’ın tüm ürünleri gibi Bluetooth kulaklıkları da Android telefonlarla tam uyumlu çalışmıyor. Bazı özelliklerini kullanamamak dışında bence daha da önemlisi pil durumunu takip etmemize izin verilmiyor. Apple Bluetooth kulaklıklarını seviyor, Android telefon kullanıyorsanız AirBattery uygulaması telefonunuzda mutlaka olmalı. Bluetooth kulaklığınızı bağladığınız anda Apple’ınkine benzer bir açılır pencere çıkıyor ve şarj yüzdesini görüyorsunuz. Kulaklığınızın şarj seviyesini bildirim alanından da takip etme şansına sahipsiniz. AirPods kulaklığınız varsa ve Spotify kullanıcısıysanız kulaklığı çıkardığınız anda müziğin durmasını sağlayan bir ayar da mevcut.

AirBattery Özellikleri: