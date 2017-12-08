Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Airport PRG mobil oyunu bir havalimanının tüm kontrolünü elinizde tutacağınız sıra dışı bir strateji oyunudur.

Airport PRG mobil oyununda alışılmamış bir fikir uygulamaya konulmuş durumda. Genelde uçakları kontrol edebileceğimiz oyunlara şahit olmuşuzdur. Ancak Airport PRG oyununda bir havalimanını kontrol edeceksiniz.

Airport PRG mobil oyununda kontrol edeceğiniz havalimanı ise Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan Ruzyne Uluslararası Havalimanı. Ancak oyunda söz konusu tarihler 1937 ile 1947 yıllarını kapsıyor. Yani söz konusu on yılda havalimanının geçirdiği tarihsel gelişime bire bir şahit olmakla kalmayıp kontrolü de elinize alacaksınız. Hangi uçakların ne zaman ve hangi piste ineceğine siz karar verin. Ayrıca havalimanının tadilat çalışmaları da sizin kontrolünüzde. Yolcularla da ilgilenmeyi ihmal etmeyin. Oyunda gerçek uçak modellerine bağlı kalınmış olup nostaljik uçakları da keşfedeceksiniz. Sıkılmadan oynayacağınız Airport PRG mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.