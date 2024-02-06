Brawl Stars'ın ilk sürümünü oyunculara sunan Retro Brawl APK, tüm eski karakterler ve haritalarla karşımıza çıkıyor.

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Retro Brawl APK, gerçek Brawl Stars oyununun ilk sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun ilk çıktığı zamanlardaki gibi olan versiyonu sayesinde, seçili karakterleri, haritaları ve diğer modların keyfini çıkarabileceksiniz. Bu oyunu çevrimdışı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Lakin, çevrimiçi oynamak istiyorsanız turnuvalara katılabilir ve diğer oyuncularla mücadele edebilirsiniz.

Retro Brawl, eski karakterleri ve haritaları tekrardan oyunculara sunuyor. Yalnız şunu belirtmeliyiz ki; karakterleri açmak oyunun yeni sürümünde olduğ kadar kolay değildir. Yeni karakter açmak için epey bir oyun süresi yapmanız gerekiyor. Ayrıca, bu oyun resmi bir mod olmadığı için kazandığınız xp'ler veya oyun içi paralar hesabınıza aktarılmamaktadır.

Oyunun öne çıkan özelliklerinin tamamı şu şekildedir:

Brawl Stars'ın ilk sürümünü oyunculara sunuyor.

33 adet karakteri ve tüm eski haritaları içerisinde barındırıyor.

Sadece çevrimdışı bir şekilde oynayabilirsiniz.

Topladığınız oyun içi başarımlar hesabınıza aktarılmaz.

Kaynak olan Brawl Stars'a sadık kalır ve aynı mekanikleri korur.

Retro Brawl APK İndir

Eğer siz de Brawl Stars'ın çok iyi bir hayranıysanız, sadece android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Retro Brawl APK'yı indirerek eski sürümü tekrardan deneyimleyebilirsiniz.