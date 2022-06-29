Stick War Legacy APK oyunu çöp adamların savaşını konu alıyor. Çöp Adam Savaşları APK Android telefonlara ücretsiz indirilebilir.

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Stick War Legacy APK ücretsiz indirip oynayabileceğiniz çöp adam savaşları oyunu. Çöp Adam Savaşları APK android oyunun da zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız!

Stick War Legacy APK İndir

Stick War: Legacy APK son sürüm indirin ve tüm zamanların en popüler ve en yüksek puan alan oyunlarından birine dahil olun. En eğlenceli, zorlu ve bağımlılık yapan çöp adam oyunlarından Stick War Legacy, 100 milyon indirmeyi geçmesiyle oldukça dikkat çekiyor.

Çöp adamlardan oluşan ordumuzu kurup ulusumuzu haritadan silmeye kararlı düşman ordularına karşı mücadele verdiğimiz bir strateji oyunu. Çöp adamların bireysel dövüştükleri oyunlardan sıkıldıysanız ve daha öncesinde web tarayıcı üzerinde oynamadıysanız Android cihazınıza indirmenizi tavsiye ederim.

Stick War: Legacy Hikayesi

Oyun Inamorta adında uluslarının egemenlikleri için mücadele içerisinde olan bir ülkede geçen oyunda silahlarına tapma noktasına gelen ulusları karşımıza alıyoruz. Barış ve bilgi yolunda olan bir ulusa önderlik ettiğimiz oyunda bizi yıkmaya çalışan birliklere karşı savunmaya geçiyoruz. Saldırmak yerine düşmanın gelmesini bekleyip harekete geçiyoruz.

Tüm strateji oyunları gibi öğreticiyle başlayan oyunun ilerleyen noktalarında kendi ordumuzu kurup gerek okçularımızla gerekse de kılıç ve türlü silahlarla kuşanmış savaşçılarımızla ulusumuzu temsil eden heykeli korumaya çalışıyoruz. Heykelimize yaklaştırmamak için sürekli olarak üretim yapmak, asker toplamak, stratejimizi değiştirmek durumundayız.

Stick War Legacy Oyna

Stick War Legacy APK ücretsiz indirip oynayabileceğiniz çöp adam savaşları oyunu. Stick War Legacy son sürüm indirin ve tüm zamanların en popüler ve en yüksek puan alan oyunlarından birine dahil olun. APK versiyonu indirerek zorlu ve bağımlılık yapan çöp adam oyunlarından Stick War Legacy Hile ve Elmas Hilesi kullanarak oyunda bir çok avantaj sağlayabilirsiniz.

Ordunuzu dizilişler halinde kontrol edin ve her birimi oynayın, her çöp adam üzerinde tam kontrole sahipsiniz. Birimler oluşturun, altın çıkarın, kılıç, mızrak, okçu, büyücü ve hatta devi oynamayı öğrenin. Düşman anıtını yok edin ve tüm bölgeleri ele geçirin.

Stick War Legacy ile gelen yenilikler:

Görev modu - Her Cuma yayınlanan yeni bölümler. Düzeni sağlamak kolay olmayacak.

Birden fazla ödül içeren destansı harita

Normal, zor, imkansız gibi her zorluk seviyesi için taçların kilidini açın.

Çok sayıda yeni oyun türü sizi bekliyor. Gün batımından önce kazanma, Üçlü barikatlı altın, Ölüm maçı, Anıta doğru, Mini boss’lara karşı ve çok daha fazlası

Oklar artık tüm birimlere saplanıyor, ayrıca yeni geliştirilmiş kan efektleri ve hasar alma animasyonları

İyileştirilmiş birim dizilişleri ve amansız okçuların yay nişangahı

Stick War: Legacy Pc'ye Nasıl İndirilir?

Stick War Legacy bilgisayara nasıl indirilir? En iyi ücretsiz Android emülatörlerden BlueStacks’i bilgisayarınıza indirin, yükleyin ve açın. Yan araç çubuğunda “Install APK/APK yükle” butonuna tıklayın. İndirdiğiniz Stick War Legacy APK dosyasını seçin ve Aç’a tıklayın. Oyun yüklenmeye başlayacaktır. Tamamlandığında simgesi ana ekranda görünecektir.