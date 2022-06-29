Stick War Legacy APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 17,938
- DOSYA BOYUTU 103.00 MB
- Üretici Max Games Studios
-
Stick War Legacy APK oyunu çöp adamların savaşını konu alıyor. Çöp Adam Savaşları APK Android telefonlara ücretsiz indirilebilir.
Stick War Legacy APK ücretsiz indirip oynayabileceğiniz çöp adam savaşları oyunu. Çöp Adam Savaşları APK android oyunun da zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız!
Stick War Legacy APK İndir
Stick War: Legacy APK son sürüm indirin ve tüm zamanların en popüler ve en yüksek puan alan oyunlarından birine dahil olun. En eğlenceli, zorlu ve bağımlılık yapan çöp adam oyunlarından Stick War Legacy, 100 milyon indirmeyi geçmesiyle oldukça dikkat çekiyor.
Çöp adamlardan oluşan ordumuzu kurup ulusumuzu haritadan silmeye kararlı düşman ordularına karşı mücadele verdiğimiz bir strateji oyunu. Çöp adamların bireysel dövüştükleri oyunlardan sıkıldıysanız ve daha öncesinde web tarayıcı üzerinde oynamadıysanız Android cihazınıza indirmenizi tavsiye ederim.
Stick War: Legacy Hikayesi
Oyun Inamorta adında uluslarının egemenlikleri için mücadele içerisinde olan bir ülkede geçen oyunda silahlarına tapma noktasına gelen ulusları karşımıza alıyoruz. Barış ve bilgi yolunda olan bir ulusa önderlik ettiğimiz oyunda bizi yıkmaya çalışan birliklere karşı savunmaya geçiyoruz. Saldırmak yerine düşmanın gelmesini bekleyip harekete geçiyoruz.
Tüm strateji oyunları gibi öğreticiyle başlayan oyunun ilerleyen noktalarında kendi ordumuzu kurup gerek okçularımızla gerekse de kılıç ve türlü silahlarla kuşanmış savaşçılarımızla ulusumuzu temsil eden heykeli korumaya çalışıyoruz. Heykelimize yaklaştırmamak için sürekli olarak üretim yapmak, asker toplamak, stratejimizi değiştirmek durumundayız.
Stick War Legacy Oyna
Stick War Legacy APK ücretsiz indirip oynayabileceğiniz çöp adam savaşları oyunu. Stick War Legacy son sürüm indirin ve tüm zamanların en popüler ve en yüksek puan alan oyunlarından birine dahil olun. APK versiyonu indirerek zorlu ve bağımlılık yapan çöp adam oyunlarından Stick War Legacy Hile ve Elmas Hilesi kullanarak oyunda bir çok avantaj sağlayabilirsiniz.
Ordunuzu dizilişler halinde kontrol edin ve her birimi oynayın, her çöp adam üzerinde tam kontrole sahipsiniz. Birimler oluşturun, altın çıkarın, kılıç, mızrak, okçu, büyücü ve hatta devi oynamayı öğrenin. Düşman anıtını yok edin ve tüm bölgeleri ele geçirin.
Stick War Legacy ile gelen yenilikler:
-
Görev modu - Her Cuma yayınlanan yeni bölümler. Düzeni sağlamak kolay olmayacak.
-
Birden fazla ödül içeren destansı harita
-
Normal, zor, imkansız gibi her zorluk seviyesi için taçların kilidini açın.
-
Çok sayıda yeni oyun türü sizi bekliyor. Gün batımından önce kazanma, Üçlü barikatlı altın, Ölüm maçı, Anıta doğru, Mini boss’lara karşı ve çok daha fazlası
-
Oklar artık tüm birimlere saplanıyor, ayrıca yeni geliştirilmiş kan efektleri ve hasar alma animasyonları
-
İyileştirilmiş birim dizilişleri ve amansız okçuların yay nişangahı
Stick War: Legacy Pc'ye Nasıl İndirilir?
Stick War Legacy bilgisayara nasıl indirilir? En iyi ücretsiz Android emülatörlerden BlueStacks’i bilgisayarınıza indirin, yükleyin ve açın. Yan araç çubuğunda “Install APK/APK yükle” butonuna tıklayın. İndirdiğiniz Stick War Legacy APK dosyasını seçin ve Aç’a tıklayın. Oyun yüklenmeye başlayacaktır. Tamamlandığında simgesi ana ekranda görünecektir.
Stick War: Legacy
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,118
- DOSYA BOYUTU 81.00 MB
- Üretici Max Games Studios
-
Stick War: Legacy, popüler çöp adam savaşları oyunu.
Stick War: Legacy, çöp adamların uluslarının egemenliklerini sağlamak için mücadele içerisinde olduğu popüler strateji oyunu ve webin yanı sıra iOS platformunda da oldukça popüler. Farklı stratejiler uygulayarak ulusunuzu korumaya çalıştığınız oyunda türü silahları kullanabilen minik bir çöp adam ordusu kuruyorsunuz. Kendinizin üç – dört katı büyüklükte savaşçılar da savaş ortasında veya sonunda sürpriz olarak çıkabiliyor. Savaş oyunlarından keyif alıyorsanız iPhone ve iPad'inize indirmenizi öneririm.
Harita üzerinden ilerleyen bir oyun olduğundan sürekli bölge değiştirdiğiniz oyunda kılıç, ok, mızrak kullanabilen, büyü yapabilen kişilerden güçlü bir ordu kurup bölgenize yakın yerde savaşıyorsunuz. Ulusunuzu temsil eden heykelin yıkılmaması için kanınızın son damlasına kadar mücade ediyorsunuz. Karşı tarafın heykelini yıktığınız anda da bölüm sonlanıyor ve haritadan başka bir bölge seçerek devam ediyorsunuz.
Eğitim – öğretim bölümüyle başlayan oyunda ordunuzu oluşturmak için sol üstteki sarı butonları kullanıyorsunuz. Tabii ki sınırsız sayıda asker üretip düşman ordusunu darmadağın yapma şansınız yok. Sol üstten de mali durumunuzu kontrol edip buna göre üretim yapabiliyorsunuz.