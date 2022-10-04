Küçük bir kasabada rol yaparak hainleri bulma oyunu Feign Mobile APK.

Abdullah Yılmaz - 32 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Masumlar ve suçluların olduğu Bir ortamda kimin hain kimin masum olduğunu bulmak için bir emek vermeniz gerekir. Bir nevi dedektif oyunu arıyorsanız Feign Mobile APK'yı indirip bir göz atabilirsiniz. Türk yapımı olan oyun şimdiye kadar birçok oyuncudan tam not aldığını ve oldukça zevkli olduğunu belirtmek isteriz.

Feign Mobile APK İndir

Feign, 12 kişinin bulunduğu bir rol yapma oyunudur. 12 kişi arasından Kimileri hain kimileri ise masum dur. Tabî arada tarafsız olan karakterlerde bulunmaktadır. Küçük bir kasabada geçen oyun, PC ve mobil versiyonu bulunur. Oldukça basit arayüze sahip olduğundan dolayı birçok kişi rahatlıkla oynayabilir.

Fakat söylemek isteriz ki tek başınıza bu oyunu oynamak pek eğlenceli durmayabilir. Bu sebeple arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir oyun olduğunu söylemekte yarar var ama oyunu tek başına oynamaya kalktığınız zaman global bir sohbet ekranı karşınıza çıkacaktır. Buradaki sohbet ekranı otomatik çeviriler yaparak birçok kişiyle oyunu oynamanıza ve yazılan kelimeleri anlamanızı sağlar.

İzcilerin veya büyücülerin olduğu oyun gösteriyor ki her karakterin farklı bir özellikleri var ve bu özellikleri hainleri bulurken veya hainlerin masumları öldürmesine yarıyor. Karakterlerin hemen hemen birbirleriyle yakın özelliklere sahip olduğunu belirtelim. Yani kiminin güçsüz kiminin güçlü olmadığını söylemek isteriz.

Sevimli ama bir o kadar da stratejik olan oyun kullanıcıların birbirleriyle olan güvenilirliğini test etmektedir. Her karakterin farklı bir özelliği olduğundan dolayı masumlar için deli tehlikelidir. Çünkü deliler masumları kandırarak yanlış bilgi verebilir ve masumların bunu anlaması zor olabilir.

Masumların hainleri tespit etmesi ve hayatta kalması için tasarlanan Feign Mobile APK'yı indirebilir ve kısa bir sürede öğrenip oynayabileceğinizi söylemekte yarar var.