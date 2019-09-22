Kedlin Company imzası ile geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Airport Scanner 2 ile havaalanının güvenliğini sağlamaya çalışacağız.

Mobil klasik oyunlar arasında yer alan ve hem Android hem de iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan Airport Scanner 2 rengarenk yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap etmeye devam ediyor.

Havaalanında valizleri ve çantaları kontrol edeceğimiz yapımda, ilk oyununa nazaran daha iyi grafik açıları ve daha geniş bir içerik yapısı yer alacak. Oyun içerisinde uçağa binmek isteyen müşterilerin çantalarını arayacak, güvenliği sağlayacağız. Modern teknolojiyle donatılan oyunda 3D grafik açıları yer alacak.

Birden fazla misyonun yer aldığı yapımda 100’den fazla nadir eşya ile de karşılaşacağız. 50 farklı havaalanının yer aldığı yapımda oyuncular kilitli olan nesnelerin de kilitlerini açacaklar.

100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Airport Scanner 2 tamamen ücretsizdir.