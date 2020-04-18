Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı işbirliği ile geliştirilen ve Google org desteği ile yayınlanan, çocukları kodlama ile tanıştırmayı, algoritmik düşünme becerilerini ve görsel kodlama yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan bir oyun olan Algo Dijital, 6-12 yaş arası çocuklar için tasarlandı. Oyun içerisinde deniz, park, şehir ve festival temaları yer alıyor ve her temanın içinde 10 oyun bulunuyor. Oyunda gençler, bilim, sanat, matematik, spor, hijyen, trafik kuralları gibi hayatın farklı alanlarına dair kodlamalar gerçekleştirerek gerçek yaşam algoritmalarını öğreniyor.

Hem hikâyesi olan hem de kodlama kavramlarını eğlenceli bir şekilde öğreten Algo Dijital oyunu sahip olduğu karakterlerin tasarımları ile bir çizgi filmi anımsatıyor. Oyunda ana karakter ‘Yuko’ ve arkadaşlarının bulunduğu uzay aracı arızalanarak Dünya’ya zorunlu iniş yapmak durumunda kalıyor. Yuko oyun içerisinde yer alan çeşitli görevleri tamamlayarak uzay aracını tamir etmeye ve arkadaşlarıyla birlikte kendi dünyasına dönmeye çalışıyor.