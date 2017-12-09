Alice, son zamanlarda karşımıza çıkan en ilginç bulmaca oyunu. Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletlerinizde oynayabileceğiniz bu oyunda, büyülü bir dünyada tanıdık karakterlerle birlikte ilginç bir maceraya atılacaksınız. Son derece şaşırtıcı bir stili olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Alice bildiğimiz bulmaca oyunlarından çok farklı bir dinamiğe sahip. Tanıdık karakterlerle dolu garip ve büyülü bir dünya var, ancak deneyim gerçekten çok farklı. Benzer öğeleri yan yana getirerek ilerlemeye çalışıyorsunuz ve bunu yaparken işler giderek zorlaşıyor. İlerleme kaydedebilmek için de en az 3 öğeyi yan yana getirmelisiniz. Dolayısıyla akıllıca hamleler yapmalı ve oyunu elinizden geldiğince uzatmalısınız.

Alice oyununun mekanizması geçtiğimiz dönemde elden geçirildi. Bu yüzden alışmakta zorluk çekebilirsiniz. Alıştığınız zaman benzersiz öğeleri elde edebilmek için elinizden düşürmeyeceksiniz. Üstelik 12 saatte bir dönen Fortune Döngüsü için de sabırsızlıkla bekleyeceksiniz. Yeni öğeleri elde etmek için ben beklemem diyorsanız, oyun içi satın alımlara da yönelebilirsiniz.

Oldukça ilginç bir bulmaca oyunu olan Alice'i ücretsiz indirebilirsiniz. Denemenizi kesinlikle öneririm.