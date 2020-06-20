Oyuncuları farklı mevsimsel yarışlara götürecek olan All Terrain: Hill Trials düzenli olarak güncellemeler almaya devam ediyor.

Mobil yarış oyunları arasında yer alan All Terrain: Hill Trials iki farklı mobil platform için oynaması ücretsiz olarak lansmana çıktı. Günümüze kadar ki en bağımlılık yapıcı yarış oyunlarından bir tanesi olan All Terrain: Hill Trials’de oyuncular yaz ve kış temalı yollarda onlarca farklı araç ile ilerlemeye çalışacaklar.

Oyun içerisinde herhangi bir rakibimiz olmazken oyuncular farklı araç modelleri ile rampaları tırmanacak, yokuşları inecek ve sapa salim bitiş çizgisine ulaşmaya çalışacaklar.

Yapımda yer alan araçların performansı da yükseltilebilir olacak. Oyuncular kazandıkları paralar ile dilerlerse yeni araçların kilidini açacak dilerlerse de mevcut araçlarının performansını iyileştirmeye çalışacaklar.

Fizik tabanlı olarak oynanabilecek olan yapım heyecan verici maceralara ev sahipliği yaptığı gibi oldukça da keyifli bir oynanışa sahip.