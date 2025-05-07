Çılgın bir dolmuş şoförü olduğunuz Dolmuş Driver APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir yarış oyunudur.

Berkcan Aktürk - 35 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dolmuş Driver APK, 10 yılı aşkın bir süre önce geliştirilen ve piyasaya çıkış yapan bir Android yarış oyunudur. İstanbul'da geçmesi ve tamamen yerli içerikleri sunması, Türk mobil oyuncuların da ilgisini çokça çekmiştir. Dolmuş Driver'a başlarken, karakterinizi seçmeli ve dolmuşunuzu modifiye etmelisiniz.

Oyunun ilk başında paranız olmadığı için sadece bir karakter seçim hakkınız bulunuyor. Dolmuş hattınızda kazandığınız paralarla birlikte yeni karakterlerin kilidini açabilir veya aracınızı geliştirebilirsiniz. Dolmuşunuzu daha da hızlandırmak için nitro takabilir ve nitroların seviyesini gitgide artırabilirsiniz.

İçerik açısından oldukça kapsamlı olan Dolmuş Driver APK, oyunculara farklı dolmuş hatları da sunmaktadır. Sadece tek bir yol üzerinde gitmek değil, aynı zamanda farklı haritaların kilidini açarak yeni hatlarda dolmuşçuluk yapabilirsiniz.

Dolmuş Driver APK indir

Sadece yolcu almak ve bırakmak değil, aynı zamanda gittiğiniz mesafeye göre de para kazanıyorsunuz. Yolcu almak tabii ki çok önemlidir, lakin yolcularınızla gittiğiniz mesafenin de uzun olması size daha fazla para kazandırmaktadır.

Yüksek hızda yarıştığınız bu oyunda, yaptığınız herhangi bir trafik ihlali cezalandırılmaktadır. Örneğin, emniyet şeridine girdiğinizde polis hemen arkanızda belirir ve sizi takip etmeye başlar. En ufak kazanızda veya sürtmenizde de oyuna tekrardan başlamanız gerekir.

Dolmuş Driver APK'nın içerik açısından fazlasıyla kapsamlı olduğundan bahsetmiştik. Hem görsellik hem de oynanış tarafında mükemmel bir deneyim sunan bu oyun, ses tasarımıyla da ilgi çekiyor. Başarılı ses efektleri ve Türkçe seslendirme sayesinde, hız limitlerini zorlarken bir yandan da eğlenceli seslendirmenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Siz de Dolmuş Driver APK indirin ve Android cihazlarınızda çılgın bir dolmuş şoförünü simüle edin!