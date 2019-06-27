En baştan başlayarak kendi dünyanızı inşa edebileceğiniz ve ilk insanlardan bu zamana kadar geçen zaman dilimlerinden geçerek uzun ve macera dolu bir yolculuğa çıkabileceğiniz Almighty: God Idle Clicker, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve 500 binden fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, evrenin ilk var oluş anlarından itibaren başlayarak kendinize ait yeni bir dünya oluşturmak ve gökyüzünden gelen onlarca zorlu görevi tamamlayarak gelişme kaydetmektir. Sadece dağların ve kayalıkların olduğu boş arazilere yeni yerleşim alanları inşa etmelisiniz. İlk insan ve hayvan türleri ile birlikte en baştan yeni bir dünya kurabilir ve her şeyi dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Aşamaları birer birer geçerek yeryüzünde yaşayan tüm canlıların kilidini açabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Almighty: God Idle Clicker, ücretsiz olarak sunulan eğlenceli bir oyundur.