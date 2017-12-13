AMD Link eğer bir AMD ekran kartı kullanıyorsanız sunduğu özelliklerle ilginizi çekebilecek bir mobil uygulama.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir uygulama olan AMD Link, kullanıcılara 5 farklı konuda yardımcı olmakta. Bu başlıklardan en önemlisi şüphesiz ki oyun performansı görüntüleme özelliği. AMD Link'i bilgisayarınız ile eşleştirdiğinizde FPS sayacını mobil cihazınızda görebiliyorsunuz. Ayrıca işlemci kullanımı, grafik işlemci kullanımı, RAM kullanımı gibi verilere de erişebilmektesiniz.

AMD Link'in bütün özellikleri şu şekilde:

- PC performans bilgilerini görüntüleme

- Radeon Relive bölümü altından oyun videsu kaydetme ve oyun videosu yayınlama, bu sayede bilgisayarınızda pencere değiştirmeden, mobil cihazınız aracılığıyla video kaydedip yayın yapabiliyorsunuz

- AMD haber akışını takip ederek en güncel haberlere erişip bildirimler alabilme, yeni özelliklerden anında haberdar olabilme

- AMD ürünleri hakkında detaylı bilgilere erişebilme

- Uygulama ayarlarından bağlanılmış cihazları yönetme, yeni cihazlara bağlanma, profilleri kontrol etme

AMD Link uygulamasını bilgisayarınızla eşleştirmek için yaratılan QR kodunu veya 6 haneli şifreyi kullanabilirsiniz.