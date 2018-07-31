American Muscle Car Race

Yarışta ilk pozisyonu elde etmek için imkansız hızlara ulaşın, ama dikkatli olun ve arabaya zarar vermeyin, otomobili mümkün olan en az hasarla yapmanız gerektiğini unutmayın. Aracın zarara uğradığı hasarı belirlemek için bir çubuk vardır, böylece bir parça her vurulduğunda hasar artacaktır.

Her yarışta birinci gelerek paraları toplayın. Yarıştaki konumunuz ne kadar iyi olursa ve aracın sahip olduğu daha az hasar, daha fazla sayıda para kazanacağınız anlamına gelir.. Tehlikeli virajlar, rampalar ve engeller ile dünyanın en tehlikeli ve aşırı zorlu yarışında yer almaya cesaret edebiliyor musun?

Her bölümde beş farklı araçla yarışacağınız oyunda sürüş sırasında değiştirebileceğiniz dört farklı kamera bulunuyor. Otomobilin arkasından görmek için bir ana kamera, bir ön kamera, yukarıdan gören bir kamera ve sol tarafta başka bir kamera yer alıyor. Böylelikle hasarlara karşı son derece dikkatli olun!