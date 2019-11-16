Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinden farklı platformlardan rahatlıkla ulaşabileceğiniz ve sürükleyici hikayeleri ile sıkılmadan oynayacağınız Amour Sucré, uzun bir aşk senaryosunun içerisinde rol alarak onlarca farklı insan ile ilişki kurabileceğiniz ve hayatınızın aşkını bulabileceğiniz benzersiz bir oyundur.

Etkileyici aşk senaryoları ve bağımlılık yapıcı özelliği ile oyunculara farklı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, onlarca farklı karakter arasından dilediğinizi seçerek sizi etkileyen insanlarla romantik ilişkilerde bulunmak ve karakterinizi özelleştirerek yeni bir görünüm kazandırmaktır. Sevdiğiniz karakterler flört ederek aşk dolu dakikalar geçirebilir ve mutlu bir aile kurarak seviye atlayabilirsiniz. Karşınızdaki kişiyi etkilemek için türlü oyunlar oynayabilir ve birbirinden şık yüzlerce kıyafetten yararlanabilirsiniz.

Oyunda onlarca güzel kadın ve yakışıklı erkek karakter yer almaktadır. Ayrıca sayısız aşk hikayesi ve romantik sahne bulunmaktadır. Diyaloglara katılarak hikayeyi ilerletebilir ve romantik bir aşk yaşayabilirsiniz.

Rol oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren Amour Sucré, milyonlarca kişi tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.