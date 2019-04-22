Anadolu AÖS Çıkmış Sorular uygulaması, Açık Öğretim sınavına hazırlanan her öğrencinin telefonunda olması gerektiğini düşündüğüm resmi nitelikli uygulama. Açık Öğretim sınavına hazırlanmak için yeterli zamanı olmayanlar için hayat kurtaran sınava hazırlık uygulaması, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından geliştirilmiş bir mobil uygulama.

Açık Öğretim Sınavı’na hazırlanmış için dershaneye gitmeniz, kalın kitapları okumanız ya da sadece sınavda çıkmış soruların derlendiği kitapları satın almanız gerekmiyor. Anadolu AÖS Çıkmış Sorular uygulamasını ücretsiz olarak Android telefonunuza indirerek geçmiş sınav sorularına cevaplarıyla birlikte ulaşabilirsiniz. Program, dönem, ders bazında arama yapıp çalışmak istediğiniz dersin vize ve final sorularına hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Sadece çıkmış sorulara bakarak çalışanlardan değil, sınamak için test çözenledenseniz uygulama gerçek sınav ortamını da sağlıyor. Sınavdaymış gibi soruları yanıtlıyorsunuz. Test sonunda doğru ve yanlışlarınızı görüp yanlışlarınızı düzeltme şansınız oluyor. Ayrıca takıldığınız sorular için favoriler listesi de hazırlayabiliyorsunuz.

Anadolu AÖS Çıkmış Sorular Uygulaması Özellikleri