Anadolujet'le Anadolu Cepte uygulaması Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir gezi rehberi uygulaması.

Anadolu Jet’in sefer düzenlediği şehirlerden oluşan bir gezi rehberi sunan Anadolujet'le Anadolu Cepte uygulaması, gittiğiniz şehirlerde gezilecek yerleri, yemek ve alışveriş noktalarını, konaklama imkanlarını ve turistik yerlerini sizlere sunuyor. Tur rehberi olmadan kendi başınıza yeni yerler keşfedebileceğiniz uygulamada, birçok yer hakkında temel bilgileri de öğrenebiliyorsunuz.

Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Mardin, Şanlıurfa, Trabzon ve Van gibi şehirlere ait gezi rehberlerine ulaşabileceğiniz Anadolujet'le Anadolu Cepte uygulaması, sizin için önceden hazırlanmış tur önerilerini de sunuyor. Harita üzerinden gezilecek yerleri, yemek noktalarını ve otelleri görebileceğiniz uygulama size iyi bir gezi yapma olanağı tanıyor.

Uygulama özellikleri