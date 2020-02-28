Birbirinden güzel onlarca savaş meleğini yöneterek macera dolu bir yolculuğa çıkacağınız ve galaksideki tüm yıldızları fethetmek için nefes kesen savaşlara katılacağınız Angel Legion, mobil platformda rol oyunları kategorisinde bulunan ve ücretsiz olarak sunulan eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve ses efektleriyle dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı özellikler ve göz kamaştıran kostümlerle donatılan onlarca savaş meleğini kontrol ederek zorlu görevler üstlenmek ve yeni yıldızlar keşfederek fetihler yapmaktır. Yıldız savaşlarından galip gelerek ganimet kazanabilir ve bu sayede yeni savaş meleklerinin kilidini açabilirsiniz. Ayrıca karakterlerinizin özelliklerini artırabilir ve farklı silahlar alabilirsiniz.

Oyunda he biri farklı ölümcül güçlere ve savaş aletlerine sahip birbirinden güzel onlarca savaş meleği bulunmaktadır. Dilediğiniz meleği seçerek savaşlarda kullanabilir ve görevleri tamamlayarak yolunzua devam edebilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerini barındıran tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız Angel Legion, binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve gün geçtikçe popülerliği artan sürükleyici bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.