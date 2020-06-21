DH-Publisher tarafından geliştirilen Animal Restaurant adlı simülasyon oyununa hoş geldiniz.

Bildiğiniz üzere mobil platformda yer alan restaurant simülasyonlarında genellikle dükkanımıza gelen müşterilerin siparişlerini hazırlıyor ve onları tatmin etmeye çalışıyorduk.

Animal Restaurant ile bu durum farklı bir boyuta geçiyor. Oyuncular Animal Restaurant ile hayvanlara yönelik tarifleri yapmaya çalışacak ve onlara sunacaklar.

Her türden hayvana hizmet edeceğimiz oyunda, hayvanlar adeta bizim müşterimiz olacak. Oyuncular müşterilerinin memnun ayrılması için ellerinden geleni yapmaya çalışacaklar.

Ücretsiz olarak lansmana çıkan yapım da oyuncular çeşitli hayvanları da işe alabilecekler. Örneğin bir kediyi garson olarak işe alabilecekler.

4.7 gibi bir inceleme puanına sahip olan oyun milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.