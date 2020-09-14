Animal Warfare, stratejik hamleler yapabileceğiniz bir mobil oyun olarak ön olana çıkmakta. Android cihazlara kurulabilen oyunda eşsiz bir oyun atmosferi de yer almakta.

Harika deneyim sunan Animal Warfare oyununda hayvanlar besliyor ve yetiştiriyorsunuz. Renkli bir oyun atmosferine de sahip olan oyunda stratejik hamleler yapmak için mücadele ediyorsunuz. Dikkatli bir şekilde oynamanız gereken oyunda onlarca çeşit hayvan yer alıyor. Bağımlılık yapan ilerleme hissiyatıyla da merak uyandıran Animal Warfare oyununda benzersiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Yeteneklerinizi de test edebileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuma imkanı bulabiliyorsunuz. Benzersiz oyun mekanikleri ve sürükleyici senaryosuyla Animal Warfare sizleri bekliyor.

Animal Warfare oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.