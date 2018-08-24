AÖF Plus uygulaması ile Android cihazlarınızdan AÖF sınavlarına dilediğiniz yerden çalışabilirsiniz.

Açıköğretim Fakülteleri’nde okuyan öğrencilere yönelik geliştirilen AÖF Plus, öğrencilerin kitap, defter karmaşasından kurtulmalarını sağlıyor. Birçok fakültedeki bölümlerin yer aldığı uygulamada, deneme sınavları ve çıkmış soruları çözerek vize ve finallerinize kolayca çalışabiliyorsunuz. Her ders için ayrı ayrı rapor sunan ve puanlarınızı hesaplayan uygulamada, çözdüğünüz sınavların rengi değişerek karışıklık da ortadan kaldırılıyor.

Seçtiğiniz dersler için karışık soru getir özelliğini kullanabileceğiniz AÖF Plus, sadece yanlışlarınızın olduğu soruları da karışık olarak çözebilmenizi sağlıyor. Önemli kelimelerin altını çizme, gece modu, favorilere ekleme, göz yormayan tasarım ve daha birçok özellik sunan AÖF Plus uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri