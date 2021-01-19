AÖF Pro Android uygulamasının Açıköğretim sınavına hazırlananlara faydası olacağını düşünüyorum. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF)’de yer alan İktisat, İşletme, Açıköğretim (Lisans) ve Açıköğretim (Önlisans) Fakültelerinin tüm bölümleri için çıkan sorular, deneme sınavları, ders özetleri, 1 soru 1 cevap çalışma modüllerini sunuyor. AÖF Pro uygulaması Android telefonlara Google Play’den ücretsiz indirilebilir.

AÖF Pro İndir (Açıköğretim Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları)

Açıköğretimde okuyanlara özel hazırlanan Android uygulamalarından AÖF Pro’de 600.000’in üzerinde soru bulunuyor ve her geçen gün yeni sorular ekleniyor, sorular güncelleniyor. AÖF Pro uygulaması sınava hazırlananlara neler mi sunuyor?