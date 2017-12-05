AppLock uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdaki tüm uygulamaları ve kişisel verilerinizi kilitleyebilirsiniz.

Akıllı telefonlarınızı başkalarının kurcalamasından hoşlanmıyorsanız, ekran kilidinin dışında ek bir koruma sağlamanız gerekebilir. Bu anlamda oldukça faydalı işlevlere sahip olan AppLock uygulamasından bahsedelim. Sosyal medya, mesajlaşma, bankacılık uygulamaları ve sistem uygulamalarını kilitleyebileceğiniz AppLock uygulamasında Android Pay, Samsung Pay ve PayPal gibi özellikleri de kilitleyebiliyorsunuz.

Desen, şifre veya fotoğraf kilidi gibi koruma tedbirleri sunan uygulamada, arka planı değiştirebilmeniz de mümkün hale getirilmiş. Gelen aramaları ve mesajları da kilitleyen AppLock uygulaması, telefon ayarlarını kilitleyebildiği gibi birden çok şifre ile uygulamalara ek güvenlik katmanı eklemenize olanak sağlıyor.

Uygulama özellikleri