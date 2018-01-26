APUS Locker uygulaması, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir ekran kilidi uygulaması olarak öne çıkıyor.

APUS Launcher ile birlikte çalışan APUS Locker uygulaması, ekranı daha hızlı kilitlemenizde kolaylık sağlayacak çift dokunuş özelliğini sizlere sunuyor. Ekrana iki kez dokunarak kilitleyebileceğiniz APUS Locker, güç düğmesine bağlı olma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Akıllı telefonlarınızda APUS Launcher uygulamasını kullanıyorsanız, APUS Locker uygulamasını da ek olarak yükleyerek çift dokunuş özelliğini anında kullanmaya başlayabilirsiniz.

Launcher ayarları bölümünden aktifleştirmeniz gereken uygulama, hemen devreye girerek pratik bir ekran kilitleme özelliğiyle sizleri kavuşturuyor. Ücretsiz olarak sunulan APUS Locker uygulamasını, APUS Launcher kullanan herkesin denemesini şiddetle tavsiye ediyoruz.