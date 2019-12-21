Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan AQ First Contact, uzay boşluğunda korsanlarla mücadele ederek aksiyon dolu savaşlara katılacağınız eşsiz bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve etkileyici savaş sahneleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, uzaydaki işgalcileri ve korsanları yok etmek için güçlü bir filo kurmak ve savaşları kazanarak seviye atlamaktır. Uzayda gerçek zamanlı savaşlara katılarak rakiplerinizin uçaklarıyla birebir mücadele edebilir ve aksiyon dolu anlar geçirebilirsiniz.

Filonuzu güçlendirerek düşmanlarınızı daha kolay alt edebilir ve ganimet toplayarak farklı uzay araçlarının kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Kendi stratejilerinizi geliştirerek rakiplerinizi uzay araçlarını tek hamlede düşürebilir ve uzay boşluğundaki korsanları temizleyerek kendi üssünüzü koruma altına alabilirsiniz.

Onlarca farklı gemi ve bombalama sistemini kullanarak savaşları kazanabilir ve seviye atlayabilirsiniz. Strateji oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan AQ First Contact ile sizde aksiyona doyabilir ve farklı bir savaş deneyimi kazanabilirsiniz.