AR Toys: Playground Sandbox, radyo kontrollü arabaları sürdüğünüz artırılmış gerçeklik oyunu. ARCore destekli Android telefonlarda oynanabilen yarış oyununda kendi kurduğunuz pistte polislerden kaçmaya çalışıyorsunuz.

Uzaktan kumandalı oyuncak arabaların yer aldığı, kurallara bağlı kalmadan yarışma özgürlüğü sunan arcade araba yarışlarını seviyor, artırılmış gerçeklik oyunlarını çekici buluyorsanız AR Toys’u oynamanızı isterim. Artırılmış gerçeklik oyunu olduğundan pist, sizin belirlediğiniz yer oluyor. Daha da güzeli rampalardan engellere tüm detaylarıyla pisti kendiniz oluşturuyorsunuz. Sonrasında polis kovalamacası başlıyor. Aracın kontrolünü ekranın köşelerine yerleştirilmiş büyük butonlarla sağlıyorsunuz. Sol üstteki butonlarla da kendi arabalarınızı ve polis arabalarını ayarlıyor, engelleri düzenliyorsunuz.