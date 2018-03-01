Arena: Galaxy Control, MOBA türünü sevenlerin keyif alarak oynayacağı kaliteli bir mobil oyun. Uzay temalı PvP çok oyunculu çevrimiçi savaş arenasında dünyanın dört bir yanından oyuncularla savaşıyorsunuz. Tüm arena savaşlarını kazanıp galaksinin hakimi olmalısınız. Uzayın derinliklerinde savaşa hazırlanın!

Birim ve karakterleri kart formunda karşımıza çıkan diğer bir deyişle kartlarla oynanan uzay savaşı oyununda sadece online oynama seçeneği mevcut. Galaksinin kontrolünü ele geçirmek, gerçek gücün kimde olduğunu göstermek için tüm dünyadan oyuncularla düellolara giriyorsunuz. Zafer sonrası yeni kartların yanında güzel ödüllerin kilidi açılıyor. Düşman kulelerini yok ederek kazandığınız yıldızlar da gelişmenizi sağlıyor. Topladığınız kartları yükseltme şansına da sahipsiniz.

Yeni oyuncular için de farklı savaş stratejileri ve taktikleri öğreten uzay savaş oyunu, Android platformunda ücretsiz olarak karşımıza çıkıyor. Uzay - kart savaş oyunlarını birleştiren yapım, görsel olarak da oldukça başarılı.