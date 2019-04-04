Arena of Evolution: Chess Heroes, gerçek zamanlı strateji, kart oyunları karışımı, yüksek kalitede grafikler sunan online mobil strateji oyunu. İlk olarak Android platformuna çıkış yapan oyunda farklı sınıfta kahramanlardan ordu kurup dünyanın dört bir yanından oyuncularla arenada kapışıyorsunuz.

Gerçek zamanlı strateji oyunlarında tüm kontrolü ele alamayan, kart oyunlarında oyun alanının canlı olmamasından şikayet eden mobil oyuncular için özel olarak geliştirilmiş bir Android oyunu Arena of Evolution: Chess Heroes. Oyun oynanış olarak biraz satranca benziyor. Kahramanlarınızı arena denilen kutucuklardan oluşan noktalara yerleştiriyor, stratejik hareket ederek düşmanın işini bitirmeye çalışıyorsunuz. Sadece insan değil, hayvan, yaratık gibi faklı ırklarda kahramanları kontrol ediyorsunuz. 60’ın üzerinde kahramanın her biri üç yükseltme sunuyor. Arena dışında kart formunda olan kahramanlar, kademe kademe açılıyor. Bu arada arena mücadeleleri süre sınırlı ve gerçek oyuncularla eşleşiyorsunuz.