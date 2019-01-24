Carter Game imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Armed Fire Attack ücretsiz bir mobil arcade oyunu olarak oyunculara sunuldu.

Dünyanın dört bir yanında oyuncuların ilgisini çekmeyi başaran yapım oyunculara 6 farklı silah türü sunuluyor. Bu silahlar arasında tabancalar, makinalı tüfekler, ağır silahlar ve daha fazlası yer alıyor. Hergün oyunculara günlük görevler sunan yapım bu sayede oyunculara çeşitli bonus ve ödüller de dağıtma fırsatı buluyor.

Oldukça sağlam grafik açılarına sahip olan ve gerçekçi yapısı ile dikkatleri de çeken oyun, hayranlarına birbirinden farklı oyun modlarını da deneme fırsatı veriyor. Hayatta kalma modları, özel görevler, keskin nişancı modu ve daha fazlası oyun içerisinde karşımıza çıkıyor.

Zengin içeriği ve kaliteli görselleri ile bizleri aksiyon ve gerilim dolu bir dünyaya götüren Armed Fire Attack, Google Play üzerinden ücretsiz olarak oyunculara sunuldu. 4.8 gibi bir skor puanı alan yapım 10 binden fazla oyuncu tarafından oynıyor.

İyi eğlenceler dileriz.