Armored Squad: Mechs vs Robots, yenilmez bir süper robot oluşturman için sana eşsiz bir fırsat sunan, olağanüstü sıra tabanlı strateji oyunudur. Savaşçı robotunu inşa etmek için silah, zırh ve çok daha fazlasını seç.

Destansı PvP savaşlarında dünyanın dört bir yanındaki arkadaşlarına ve rakiplerine karşı savaş, haftalık robot turnuvasına katıl veya tek oyunculu sefer görevleriyle robotunu geliştir. 100'den fazla, çeşitli eşya ve güçlendiriciler içeren devasa mağazayı ziyaret et ve savaş gücünü artırmak için silahlarını yükselt.

Haftalık robot turnuvasında boy göster, ittifaka katıl veya kendi ittifakını kur. Armored Squad: Mechs vs Robots, mantığını ve zekanı sınayan bir savaş oyunudur. Cesur ol ve dünya genelindeki diğer savaş robotlarına karşı zafer için savaş. Geriye sadece bir kişi kalacak, mücadeleye var mısın?