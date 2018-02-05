Armored Warfare: Assault, Android telefonunuzda ücretsiz oynayabileceğiniz üst seviye grafiklere ve gerçekçi oynanışa sahip online tank savaşı oyunu. Takımlar halinde veya teke tek savaşma imkanı veren oyunda 4 sınıfa ayrılmış 80’in üzerinde tank yer alıyor. Tankları güçlendirme şansına da sahipsiniz. Dinamik aksiyon yüklü tank savaşlarına hazırlanın!

Mobil platformda MMO tank shooter oyunu olarak karşımıza çıkan Armored Warfare: Assault, grafik, ses, oynanış her açıdan kalitesini gösteriyor. Ağır tanklar, hücum tankları, keskin nişancı tanklar ve gözlemciler olmak üzere 4 sınıfta 80’den fazla tank arasından seçiminizi yapıp online mücadelelere dalıyorsunuz. Aksiyon yüklü PvP veya 3’e 3 ve 8’e 8 takımlar halinde Deathmatch seçeneğiniz var. Savaştıkça tankınızı sis bombaları, güdümlü füzeler vs. ile güçlendirebiliyorsunuz.

Tankın kontrolünü tek elle sağlamaya imkan veren gelişmiş kontrol sistemine sahip oyun, ön kayıt aşamasında özel tanklara sahip olma fırsatı veriyor.