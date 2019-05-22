Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun tutkunlarına hizmet veren ve 500 binden fazla oyuncu tarafından tercih edilen Armory & Machine, bir makineyi sürekli çalıştırarak gerekli sıcaklığa ulaşmak için çaba sarf edeceğiniz ilginç bir oyundur.

Basit ve anlaşılır menü tasarımı ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, makineyi çalıştırmak için butona basmak ve makine durdukça tekrar çalıştırmaktır. Bu şekilde makine bir süre sonra görevini tamamlar ve sıcaklık arttıkça yeni özellikler açılır. Butona basarak sıcaklığın artması için makineyi aktif halde tutmalı ve görevleri tamamlayarak farklı özelliklerin kilidini açmalısınız. Sürükleyici bölümleri ve stres giderici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir tıklama oyunu sizleri bekliyor.

Oyunda sürekli çalıştırmanız gereken birkaç farklı fonksiyona sahip makine yer almaktadır. Makinelerin sıcaklık göstergeleri ve çalıştığı süre boyunca gerçekleştirdiği işlemlerin tabloları bulunmaktadır. Bu göstergelerden yararlanarak işlemleri takip edebilir ve görevlerinizi tamamlayabilirsiniz. Simülasyon oyunları arasında bulunan Armory & Machine ile sizde eğlenceli anlar geçirebilir ve stres atabilirsiniz.