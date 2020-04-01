Art Ball 3D, renkli görsellerin ve sürükleyici atmosferin yer aldığı zevkli bir mobil oyundur. Kolay kontrollerin ve bağımlılık yapıcı atmosferin yer aldığı oyunda rahatlatıcı bir etki yer alıyor.

Android ve iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Yüzden fazla zorlu bölüme sahip olan oyunda bölümü geçmek için mücadele ediyorsunuz. Bulmaca oyunu tarzında bir oynanışa sahip olan oyunda renkli topları patlatarak eşsiz resimler yapmaya çalışıyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Renkli topları toplayarak ilerlediğiniz oyunda tüm resimlerin kilitlerini açmanız gerekiyor.

Art Ball 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.