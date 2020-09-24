AT Player APK İndir Android: Ücretsiz müzik dinlemek, MP3 indirmek için en iyi programlardan biri
AT Player, APK olarak indirilebilen ücretsiz müzik dinleme ve müzik indirme programı. Müzik arşivini YouTube’dan toplayan uygulama, MP3 dinlemekten vazgeçemeyenler için. Yüzlerce yerli ve yabancı MP3’ü online veya indirip internetsiz dinlemek, FM Radyo dinlemek için hemen AT Player Android uygulamasını telefonunuza indirin!
2020’de en çok tutulan bedava müzik dinleme, ücretsiz müzik dinleme uygulaması AT Player. Müzik indiriciyi kullanarak 200 milyondan fazla şarkıyı Android telefonunuza indirip dilediğiniz yerde internetsiz müzik dinlemenin keyfini sürebilirsiniz. Ekran kapalı da olsa müzik çalmaya devam eder. Ekolayzır, hız değiştirme, bass güçlendirme ile müziği kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şarkılar arasında dilediğinizce geçiş yapabilirsiniz, atlama sınırı yoktur! Siz müzik dinledikçe yapay zeka da size özel çalma listesi hazırlar.
AT Player Android APK İndir
- FM radyo, çalma listeleri, albümler, şarkılar, sanatçılar, single’lar, cover’lar, podcast yayınları, remix’ler ve fazlası
- Reklamsız dinleme
- Yakında çalan müziği tanıma ve indirme seçeneği sunma
- Boyutu değiştirilebilir, ekranın istenilen noktasına çekilebilen oynatıcı
- Başka kulllanıcıların çalma listelerini dinleme ve YouTube’dan çalma listelerini içe aktarma
- Devamlı çalma
- Onlarca türde müziği ücretsiz indirin.
- Çoklu Mp3 indirme moduna sahip akıllı indirme motoru
- Mod, etkinlik, tür, günlük güncellenen en iyiler, haftalık en çok dinlenen listeleri keşfedin ve en iyi şarkıları ücretsiz indirin.
- Canlı müzik, FM radyo
- Yüksek kalitede video modu
- Müzik alarmı
- Sesli kitaplar
- Şık tasarım
- Karışık çalma, tekrarlama
- Ekolayzır ayarı (klasik, dans, heavy metal, hip hop, jazz, pop, rock, elektronik)
- Bas güçlendirme, sanallaştırıcı, yankı (eko)
- Arka planda çalma, dinleme
- Şarkı sözü
- Uyku zamanlayıcısı
- Albüm resimlerini indirme
- Azaltılmış parlaklık ve dokunma koruması ile pil tasarrufu
- Zil sesleri
YORUMLAR