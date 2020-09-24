AT Player, APK olarak indirilebilen ücretsiz müzik dinleme ve müzik indirme programı. Müzik arşivini YouTube’dan toplayan uygulama, MP3 dinlemekten vazgeçemeyenler için. Yüzlerce yerli ve yabancı MP3’ü online veya indirip internetsiz dinlemek, FM Radyo dinlemek için hemen AT Player Android uygulamasını telefonunuza indirin!

2020’de en çok tutulan bedava müzik dinleme, ücretsiz müzik dinleme uygulaması AT Player. Müzik indiriciyi kullanarak 200 milyondan fazla şarkıyı Android telefonunuza indirip dilediğiniz yerde internetsiz müzik dinlemenin keyfini sürebilirsiniz. Ekran kapalı da olsa müzik çalmaya devam eder. Ekolayzır, hız değiştirme, bass güçlendirme ile müziği kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şarkılar arasında dilediğinizce geçiş yapabilirsiniz, atlama sınırı yoktur! Siz müzik dinledikçe yapay zeka da size özel çalma listesi hazırlar.

AT Player Android APK İndir