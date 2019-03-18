Mobil oyunlar arasında simülasyon kategorisinde arasında yer alan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Atlantic Fleet Lite, uçaklar ve gemilerle aksiyon dolu savaşlara katılabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Çarpıcı 3D grafikleri ve kaliteli savaş müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, savaş uçaklarını yöneterek düşman gemilerini bombalamak ve ganimet toplamaktır. Oyun, ikinci dünya savaşından esinlenerek hazırlanmıştır. Savaş gemileri, uçaklar ve deniz altları o yıllara göre tasarlanmıştır. Savaş haritasına uygun bir şekilde hareket etmeli ve size verilen görevleri başarıyla yerine getirmelisiniz.

Bölümlerde, tarihten esinlenerek hazırlanmış 30 farklı görev yer almaktadır. Onlarca farklı savaş gemisi ve uçağını kullanarak düşman donanmalarını yok etmelisiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve haritada farklı görevleri aktifleştirebilirsiniz. Aksiyon dolu savaşlar yapabileceğiniz ve farklı savaş araçları kullanma fırsatını yakalayabileceğiniz eşsiz bir oyun sisleri bekliyor.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlardan ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz Atlantic Fleet Lite, bir milyondan fazla oyuncunun vazgeçilmezi olan kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.