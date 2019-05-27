Mobil strateji oyunları arasında yer alan Auto Chess oyunculara heyecan dolu dakikalar sunmaya devam ediyor. Oldukça titiz bir çalışmanın eseri olarak karşımıza çıkan yapımda oyuncular stratejik kararlar alacak, hero kartları yani kahraman kartları toplayacak ve mücadele edeceğiz.

Oyun içerisinde oldukça basit bir oynanış yer alıyor. Birincilik ödülü için mücadele edeceğimiz yapımda her gün birbirinden farklı oyuncu ile mücadele edeceğiz. Günümüzün en popüler eğlence oyunlarından birisi olan Auto Chess, Android işletim sistemine sahip olan platform için özel olarak geliştirildi. Gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanında mücadele edeceğimiz yapımda adil bir oynanış sistemi ile karşılaşacağız.

Oyuncular kombinasyonlar geliştirerek kartlarını ve kahramanlarını daha güçlü bir hale getirebilecekler.