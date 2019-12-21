Mobil platformda strateji oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan Auto Epic Card TCG, farklı özelliklere ve yeteneklere sahip onarca kahramanın yer aldığı savaşçı kartlarından dev bir koleksiyon oluşturarak rakiplerinizle nefes kesen müsabakalara çıkacağınız benzersiz bir oyundur.

Etkileyici karakter tasarımı ve sürükleyici savaş senaryoları ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, ölümcül özellikler ve silahlar barındıran birbirinde güçlü yüzlerce savaş kahramanı arasından dilediğinizi seçerek ürkütücü arenalarda rakiplerinizle düellolara çıkmak ve ganimet kazanmak için mücadele etmektir.

Görevleri tamamladıkça yeni savaşçı kartlarının kilidini açabilir ve hamle sayınızı artırarak rakiplerinize üstünlük sağlayabilirsiniz.

Oyun içerisinde ilginç görünümleri ve göz kamaştıran kostümleri ile dikkat çeken yüzlerce savaşçı yer almaktadır. Online arenada dünyanın farklı bölgelerinden güçlü rakiplerle karşılaşarak dilediğiniz savaşçı kartını kullanabilir ve rakiplerinizle düelloya başlayabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz Auto Epic Card TCG ile sizde aksiyon dolu savaşlara katılabilir ve yeni deneyimler kazanabilirsiniz.